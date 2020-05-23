【1】我從湖北回來 好友立馬用公筷

滯鄂台人徐浩是一名職業DJ、職業花式籃球表演者，從2014年開始赴陸表演。他表示，印象最深的是，返台後即便經過集中隔離14天，他和朋友去吃桌菜，有人一聽到他從湖北回來，嚇得拿出公筷使用。

【2】36條大禮包 陸挺西部大開發

面對後疫情時代，大陸正在加緊恢復經濟元氣，其中西部大開發計畫，已成為這次突圍疫情翻轉經濟版圖的重要利器。國務院近日拋出震撼彈，公布《中共中央、國務院關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》，共36條措施，意圖十分明顯，無非要確保2020年，西部地區的生態、營商、開放、創新等環境能明顯改善，與全大陸同步邁入小康社會；而廣西與西部大城有望站上風口。

【3】兩會疫級管制 採訪名額劇減

大陸全國兩會21日登場，20日先有一場政協的會前記者會，今年不像過去，一張兩會記者證可以滿場跑，而是每場活動都有限額，要分別報名。被允許進到人民大會堂的或新聞中心現場的記者，當日早上6點就要到指定飯店接受核酸檢測，測完後在飯店6小時等待結果；新聞中心座位也全都保持1公尺社交距離，座位大減，確保防疫萬無一失。

【4】蔡推漸進台獨 陸將祭圍堵三策

針對蔡英文總統520演說表明不接受「一國兩制」，並將成立「修憲委員會」，大陸重量級國關學者表示，蔡當局持續推進「漸進台獨」，未來4年大陸對台施壓將祭出所謂「圍堵三策」；包括挖腳台灣邦交國、與各國簽署「一中公報」，強化國際一中封鎖網，讓台灣外交窒息，及擴大對台經濟磁吸效應，並緊縮陸客、陸生赴台等作法，阻斷台灣經濟活水。但未來兩岸爆發戰爭可能性不大。

【5】兩會登場 揭示對台指引

如總統蔡英文就職演講所稱，兩岸關係已走到歷史轉折點。而在這關鍵節點，大陸全國兩會於北京開幕，北京領導人對台問題的布局，勢必成為兩岸未來的發展重要指引，是否宣示啟動強制性和平統一，是重要觀察窗口。大陸涉台學者指，蔡英文聲稱要「維持台海和平穩定現狀」，但卻一直打左燈向右轉，520演說充斥著台灣「新國家」想像，根本無法取信於兩岸。

(中時電子報)