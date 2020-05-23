王浩宇臉書。

近日高雄迎來汛期，各地降下大雨並有許多地方發生水患，高雄市長韓國瑜在各地奔波視察災情；對此，桃園市議員王浩宇指出，距離6月6日的罷免日越來越近，這場雨恐怕會嚴重影響投票結果。

王浩宇在臉書上指出，本來在各方民調中，因為韓國瑜的登高一呼，罷韓的整體投票率明顯降低，儘管有高達80%願意出來投票的民眾明確指出會投下罷免票，但最後投出來的票可能僅是低空飛過，或恐怕罷免失敗；但「這場大雨已經改變了罷韓的情勢」。

王浩宇表示，儘管這場大雨所造成的淹水實屬非戰之罪，如此大的瞬間降雨量不管在哪個地方都會造成淹水，但是問題就出在韓國瑜在2018年競選市長時曾說過的話，韓當年就是猛打陳菊政府治水不力，獲得大量的選票，當選後也致力於宣揚治水、清淤的政績，並把「高雄不淹水」作為作為反罷韓的廣告，但是這次卻慘遭老天打臉。

「今晚很多人買了高鐵票。」王浩宇指出，這場雨已經讓高雄接近災難承受的臨界點，若韓國瑜沒辦法及時止血，那麼罷免案恐怕也將進入最後倒數了。

(中時電子報)