賈新與今po出18日氣象局雨量圖，初步校驗梅雨預測。他指出，5/18判斷鋒面前緣防午後，確實是鋒面前但午後降雨不明顯。(圖擷自氣象局)

這波滯留鋒在昨(22)日達到高點，對台灣南部帶來致災性降雨，民眾無不翹望今年梅雨快點結束。氣象專家賈新興此前預測梅雨走勢，今早他臉書發文作初步校驗，他預估5月還有另一波鋒面，但結構沒有這波好。他說，從5/18開始至5/27，下雨天真多。

預測這波鋒面，賈新興17日曾指出，「拜一鋒面前緣防午後；拜二透早梅雨鋒面到；拜三諸羅以南防豪雨；拜四高雄屏東雨松大；拜五這波梅雨最厲害；拜六鋒面由北掃到南；禮拜鋒面在巴士海峽；再下禮拜鋒面夠再來」。

賈新興今早初步校驗表示 ，5/10針對這波鋒面時序做了一下的分析，5/18判斷鋒面前緣防午後，確實是鋒面前但午後降雨不明顯，5/19透早鋒面到，實際也是如此，5/20預判諸羅以南防豪雨，結果這天是這次預測最差的一天，5/21和5/22的預測算是最成功的，5/23鋒面也南移至巴士海峽，降雨也趨緩。

至於下波梅雨何時再下？賈新興說，下一波目前預估5/26-5/27，但結構沒有這波好。梅雨一路從5/18開始下到5/27，他不禁作下結論，「下雨天真多」！

(中時電子報)