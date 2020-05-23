台八線裡冷段坍方，目前積極搶修。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

谷關工務段人員在現場發放飲用水。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

因梅雨鋒面影響連續2日降雨，台8線27k裡冷路段、德基路段22日、23日分別發生上邊坡坍方意外，造成道路雙向阻斷，幸無人車傷亡，中橫便道今全天候暫不開放，目前已積極進行搶修，裡冷預計9點搶通。

谷關工務段段長呂正安表示，台8線27k＋400-500裡冷路段，因梅雨鋒面影響連續2日降雨，於23日凌晨1時許，發生上邊坡坍方，造成道路雙向阻斷，預計9點搶通。

由於谷關有不少車輛等候下山，谷關工務段則在現場發放飲水等糧食慰問民眾。

另外，台8線63k＋380-420德基路段(復建工程工區內)，22日下午4時5分，上邊坡也發生坍方，造成道路雙向阻斷，所幸兩次均無人車傷亡，中橫便道今日則不開放通行。

谷關工務段指出，目前已調派機具至現場由兩端同步進行清坍，實際搶通時間仍須俟天候及災情狀況。

谷關工務段呼籲用路人，汛期期間山區道路易發生坍方、落石路段，路況難以掌握，如非必要請勿進入易坍方道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統。

(中時 )