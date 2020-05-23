歐陽靖和日本攝影師老公3月宣布結婚，並宣布懷有身孕，近期回到台灣待產，日前在臉書爆料老公手機有上千張女生裸照，更驚曝他曾是「AV界一員」，立刻掀起網友議論。

歐陽靖表示情侶跟夫妻間的坦承是個話題，似乎對「豬揚戀」一事相當有感，日前與友人聚會被問及：「會去偷看另一半手機嗎？如果發現裡面有其他女人性感照片會怎麼辦？」，沒想到她大方坦承老公手機、電腦有上千張女生裸照，讓眾人追問為何能忍受？她急忙解釋交往時曾發現老公電腦有大量露骨「無碼肉色照片」，還以為是否有特殊癖好，後來才得知對方職業是A片封面設計師，不僅任職於SOD旗下AV子公司，市面有數百上千A片封面都是出自他手。

歐陽靖深入了解老公職業後，才知道這份工作相當專業，必須把大量複雜照片文案擺到版面，讓消費者一看就知道片子風格取向，雖然老公已辭掉工作，成為全職攝影師，對她而言覺得此經歷相當有趣，雖然有朋友表示無法接受另一半在成人產業工作，但她則笑笑表示：「不但不覺得奇怪、還佩服另一半人生經歷的我，也很怪吧？」。

(中時電子報)