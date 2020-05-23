2010年，海軍經過評估後，決定除役曾在823砲戰中立下赫赫戰功的「中海艦」（LST-201），並當作廢鐵標售。時代力量高雄市議員黃捷昨(22日)也表示，她在得到消息之後，也投入搶救「中海艦」的行列，並在第一時間向高雄市文化局反應，呼籲政府應該審慎考量，做好對退役艦艇的規劃。

《軍聞社》報導，海軍表示該艦船整體狀況不佳，又無預算維護，最後決定作為廢鐵出售。消息一出，有許多關心文化資產保存的朋友，一邊向高雄市文化局請命搶救「中海艦」，一邊找到時代力量反應此事。黃捷在臉書上指出，在接獲消息的第一時間，她就向文化局反應此事，並高度關注後續動態。

接到黃捷反應後不久，高市文化局表示，已於5月21日發文至國防部，請國防部暫緩執行該軍艦文物之財物變賣案，並同時與國防部確認中海艦文物之所有權屬，將於5月29日辦理現勘。而她也將持續關注「中海艦」最新動態，並邀請關注此事的朋友一起加入搶救的行列。

黃捷也呼籲國防部、文化部及高雄市文化局，應該審慎考慮。她認為，雖然「中海艦」是相關部門第一次遇到船艦文資判定的案例，但希望這個案例能夠讓台灣各界重新思考，未來應如何處理退役艦艇。而讓退役艦艇為文化資產，並變身為海事博物館，是一個不錯的選擇。

不過，對於退役艦艇的保存，網友們有不同的意見。有修網友認為應該要妥善保存，「希望能像橫濱日本丸一樣能成為歷史觀光景點」、「這可以放駁二碼頭那，成為觀光景點，是我一定會去看」、「做成博物館比較好」；但也有網友不看好保存「中海艦」，「炸了當魚礁不是更好」、「那個，後面維護的費用從哪來」。

(中時電子報)