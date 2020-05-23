This is Karl Malone's son that he had by the 13 year old girl, Demetrese Bell... he was actually a pretty decent LT in the NFL. pic.twitter.com/J70YuBsiBn — Biggie Longs (@ShawnTheDon8) May 18, 2020

公牛王朝的10集紀錄片結束之後，爵士隊「郵差」馬龍(Karl Malone)的不堪往事也被美媒ESPN挖出來重新檢視。馬龍在大學時期讓一名13歲少女貝爾(Gloria Bell)懷孕，她1984年產下馬龍的私生子，當年馬龍才20歲。

然而貝爾的父母沒有在法庭上毀掉馬龍，也沒有索取高額賠償，數年後雙方和解，互不干涉彼此生活。一直到私生子迪米崔斯(Demetress Bell)長到17歲，馬龍才首次見到他，兩人之間毫無感情。

迪米崔斯說：「我就想像自己是媽媽找精子銀行生下來的，我不恨他。即使他沒參與我的人生，我還是成為更好的人。」繼承生父強壯的身軀，迪米崔斯是一個身高196公分、體重136公斤的巨漢，後來還打進職業美式足球NFL。

馬龍後來結婚育有4個小孩，他還有另外一對私生雙胞胎，其中身高190公分的雪洛(Cheryl Ford)成年後打進女籃WNBA。雙胞胎後來都與馬龍相認，因此被馬龍疏遠的只有迪米崔斯，意外的是迪米崔斯與雙胞胎交情很好。馬龍曾感嘆說，他能走到今天多虧家人的支持，這些事都沒影響到他的職業生涯。

(中時電子報)