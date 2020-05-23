大陸央視新聞用戶端22日深夜發出快評指出，十三屆全國人大三次會議大會將審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》（港版「國安法」）。這是貫徹落實大陸《憲法》、《香港基本法》有關維護國家安全的規定和中共19屆四中全會決策部署的必然需要，是維護國家主權、安全、發展利益和保持香港繁榮穩定的必要之舉。只有國家安全、香港安寧，廣大香港市民才能安居樂業，香港才能繁榮發展。

快評稱，「修例風波」持續已近一年，「暴力」「恐怖」背後，本質上是一場有組織的香港版「顏色革命」。香港極端分子從投擲水瓶、磚頭，逐步升級為製作炸彈、散播「殺警指南」、傷害無辜市民，其惡行已遠遠越過「街頭暴力」範疇。尤其是反對派喪心病狂地企圖通過「社會攬炒」「經濟攬炒」「政治攬炒」，影響民生、搞垮經濟、癱瘓立法，最終達到推翻特區政府、奪取香港管治權、實現分裂國家和顛覆國家政權的罪惡目的，嚴重威脅著香港公共安全和國家主權安全。

快評認為，創業百年、毀業旦夕。香港曾享盡安全穩定、文明法治紅利，現下陷入混亂失序、暴力肆虐泥淖，經濟大滑坡隨之而來。最近，香港痛失保持了25年的全球最自由經濟體地位，本地GDP出現10年來首次負增長，失業率也創下近10年新高，拉動香港經濟增長的出口、消費、投資開支「三駕馬車」已接近「死火」。

快評強調，香港絕不能成為國家安全的風險口。長期以來，香港在維護國家安全方面處於「不設防」狀態，在維護國家安全的機構設置、力量配備、執法權力配置等方面存在明顯的「短板」，補齊這個「短板」已刻不容緩。

如今，大陸全國人大及其常委會從國家層面，建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，十分及時，十分必要。這必將可以更好地維護國家安全，築牢「一國兩制」的制度根基，促進香港的長治久安。

(中時 )