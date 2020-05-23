周揚青曝真人秀邀請找上門。（圖／翻攝自微博）

周揚青回應網友。（圖／翻攝自微博）

周揚青上月曬出和羅志祥（小豬）的分手文，掀出小豬男女關係混亂、愛約妹真相，更爆料男方愛搞多人運動，引來不少網友支持，也讓周揚青聲名大噪。她昨(22日)在微博小號透露，有個學開車的真人秀找上門邀請，但她不想自曝其短便婉拒，還自嘲：「全中國人民會覺得我是個智障」。

周揚青先前證實和小豬9年情斷，日前羅志祥突襲曬出7千字懺情文，吐露兩人交往點滴並向女方道歉，有意復合卻被周揚青冷回。最近周揚青依舊在微博小號發早安文，並分享和姊妹吃下午茶照片，昨她發文說，最近有個學開車的節目邀請她去上，她經紀人問她意願，推薦賺錢還可以順便把開車學好，被周揚青打槍。

周揚青說：「我自己學開車都是個困難了，讓全中國人民盯著我那不是更學不會了」，網友回說：「但是全中國人都可以看到你可愛呀」，周揚青吐槽說：「不，全中國人民會覺得我是個智障」，該節目的官方微博也來自首，笑說：「大家好，那個學車的節目就是我…… 被可愛妹紙拒絕的痛你們是無法想像的，求安慰嗚嗚嗚」，周揚青大方回：「哈哈，沒事，雖然拒絕了但我願意為你們打一波廣告」。

(中時電子報)