高雄近日因為迎來汛期，各地降下大雨，並且有多處淹水，高雄市長韓國瑜因此受到大量的批評，罷韓問題的加乘下，韓國瑜受到莫大的壓力；但對此，前立委陳學聖認為，水患是高雄長達20年的問題，要求韓國瑜在2年內解決實在是不公平。

陳學聖在政論節目上指出，高雄淹水是長期的問題，現在應該注意的是，韓國瑜這段期間來是否有漸漸在改善？若問題正朝正確的方向解決，那麼是否應該再給韓國瑜三年的機會？陳學聖表示，高雄人目前心中有一個結，若那個結能夠解開，那麼這次的罷韓同票可能就可以平安過關，而那個結就是「原諒韓國瑜落跑選總統」。

陳學聖認為，高雄市一直都是外來人做市長，不管是謝長廷還是陳菊，他們都不是高雄人，而這也讓高雄人對「落跑」兩個字特別敏感；而高雄人的心結能不能化開，這幾天對韓國瑜而言就是一個期中考，而目前的局勢仍在伯仲之間。

(中時電子報)