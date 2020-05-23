台北地檢署22日傳喚錢櫃董事長練台生，訊後諭令100萬交保並限制住居，台北市議員羅智強在臉書以「案重初供」質疑北檢為何給練台生26天空窗期，很不尋常，質疑「該串的供也串完了」，練對檢察官的供詞，都已經是律師精心設計下的結果。

練台生昨日到北檢出庭應訊，一些到北檢出庭、洽公的民眾知悉練台生獲交保後表示，死了這麼多人的黑心企業，無良老闆才100萬交保，實在太輕了，氣得說「應該要押起來」。還有民眾表示，練台生那麼有錢，卻不趕快賠償死傷者家屬，還在那裡裝沒事，「我回家一定要告誡小孩，不要去練台生開的KTV唱歌，免得發生火災被燒死」。

錢櫃北市林森店火警釀6死，羅智強強調，「案重初供」是法界常識，嫌犯第一時間的供詞，才是最真實，練台生經過26天的準備，北檢還能夠查出什麼樣的「真實」？走著瞧吧。

錢櫃自救會律師吳威廷指出，練台生始終沒出面，家屬多次給機會協商，但卻沒得到應有賠償，這讓家屬痛心，目前許多家屬等刑事責任釐清，待檢察官起訴後，提出刑事附帶民事賠償。

去年修正後施行的刑法，刪除業務過失致死罪規定，公共安全事件改用過失致死罪究責，但法界實務人士認為罰責太低。錢櫃KTV致人死傷案，未來練台生被起訴，因過失致死罪最重只能判5年徒刑，恐不符人民對司法正義期待，建議法務部研擬修法，提高刑度才能罪責相符。

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(中時電子報)