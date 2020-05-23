早已入選籃球名人堂的「雷槍」雷艾倫，至今仍跟昔日塞爾提克隊友大鬧不合，尤其是跟隆多之間關係更惡劣，如今其中秘辛終被前塞爾提克中鋒帕金斯曝光，原來就是因為當年雷艾倫曾放話想挖保羅來取代隆多，才會造成兩人形同水火！

「那在2009-10年球季，保羅想離開黃蜂謠言傳出，我們考慮是否拿隆多去換保羅，賈奈特與皮爾斯都強調不可以這樣做，儘管保羅很棒，但隆多才跟我們拿了總冠軍，我們默契也很棒，」帕金斯說，「雷艾倫卻說出讓我們這樣做吧！」

「隨後隆多聽到了雷艾倫這種說法，那就是兩人出現隔閡的開始，」帕金斯說，「當時兩人之間的關係，很像是我們把兩人送到健身房，然後帶起拳擊手套，隨時準備開打幾個回合一樣，雷艾倫和隆多之間，開始產生劍拔弩張的感覺。」

接下來的故事就是，雷艾倫2012年離開塞爾提克，且跟前塞爾提克隊友之間關係無法修復，如今仍站在隆多那邊的帕金斯強調，「那是一個屬於控衛的年代，隆多差不多是當時聯盟前5控衛，先是羅斯，再來是保羅，接著就是隆多了。」

只是從此不僅雷艾倫跟隆多翻臉，隆多也間接相當不爽保羅，所以兩年前才會爆發隆多在場上對著保羅吐口水，引發兩人激烈鬥毆結局，當時隆多也被聯盟禁賽3場。

(中時 )