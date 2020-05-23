KTV包廂內燈光昏暗，歡唱之餘容易燃起慾火。嘉義就有1對男女，忘情在包廂內「四腳交纏」做雙人運動，因包廂門上的玻璃透明，兩人一絲不掛啪啪過程全被看光光，還被經過民眾偷拍，這段44秒畫面也在網路瘋傳。

畫面中，這對男女儼然kTV當摩鐵，男生脫光下半身壓在女生上面，整個腰部和臀部的「頂撞」律動，透過包廂門上的玻璃，看得一清二楚，啪啪過程的背景音樂就是陳淑樺的「夢醒時分」。

這段長達44秒的影片在網路與LINE群組瘋傳。有人看了直呼「太high了吧」、「要不要人幫忙推屁股？」、「旁邊有人在唱歌還能啪」。

曾有KTV員工表示，過去常在沙發上撿到射完的套套，那味道真的是「無法形容」，還說，如果想在包廂內啪啪，就要有被民眾圍觀或服務生突然開門的心理準備，所以最好還是花點錢到摩鐵，免得成了流傳啪啪片的男女主角。

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(中時電子報)