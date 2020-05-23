港版「國安法」 交付審議表決，中共中央機關報《人民日報》旗下人民網23日發表評論文章指出，大陸全國人大此時主動出手，很有必要，深得人心。有必要正告任何反中亂港勢力，切莫低估大陸政府處理香港問題的能力和決心。

人民網表示，回歸近23年來，「一國兩制」實踐在香港取得了前所未有的成功，也不斷遭遇新情況新問題，面臨新的風險和挑戰。2019年，香港發生「修例風波」，反中亂港勢力膽大妄為，外部反陸勢力黑手頻出，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重損害法治，嚴重危害國家主權、安全、發展利益，必須採取有力措施依法予以防範、制止和懲治。反暴力、護法治、保民生，避免香港淪為「不設防」城市，成為包括香港同胞在內的大陸全國人民共識。這是全國人大出手進行相關立法的現實背景和內在邏輯。

評論指出，這項工作不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由。受影響的只能是也只會是反中亂港分子和外部反陸勢力。人們看到，他們已因為害怕而開始抹黑，由於方寸大亂又變得狂躁暴戾，再次揚言癱瘓交通、「攬炒」香港。這恰恰說明大陸全國人大相關立法既是當務之急，也是正中要害之舉。

評論也稱，沒有國家安全，何談「一國兩制」？沒有香港穩定，何來香港繁榮？「港獨」不除，外部反陸勢力不逐，香港哪能安寧？建立健全香港特區維護國家安全的法律制度秩序和執行機制，就是要通過為香港裝上加強版「防毒軟體」，築牢「一國兩制」行穩致遠的制度根基。

評論強調，必須指出，國家安全是國家生存發展的基本前提。放眼世界，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動。大陸全國人大作為國家最高權力機關，出手堵塞國家安全性漏洞，完全合理合情合法。同時還要指出，做出如此重大的一個決定，全國人大必定有通盤考慮和充分準備。這一點，毋庸置疑。

(中時 )