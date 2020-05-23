《夫妻的世界》以狗血劇情引發熱烈討論，大結局如預料是爛尾，還留下開放式結局，讓網友坦言難以接受，不過反派朴仁圭死亡墜樓案並無明確解答，對此飾演此角色的李學周則坦言死因應該是「自殺」。

根據港媒報導，飾演劇中「恐怖情人」朴仁圭的李學周，對女友閔賢書拳打腳踢，還把柄威脅女主角池善雨被關進監獄，沒想到出獄後拿渣夫的錢恐怖威脅池善雨，得知女友閔賢書想逃離他時，竟一路追到車站，未料居然墜樓身亡，最後卻以自殺迅速結案，但李泰伍、池善雨、閔賢書三人其實都有嫌疑。

雖然劇情未對正確死因做交代，不過李學周認為死因應該是「自殺」，因為朴仁圭始終認為女友是他的一切，如果失去對方就沒活下去的動力，所以在車站被閔賢書提分手後，覺得難以接受便以極端方式結束生命。

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(中時電子報)