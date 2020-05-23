宜蘭近海規模3.6地震 最大震度3級 09:102020/05/23 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今早8時16分宜蘭近海發生規模3.6地震。(圖擷自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭地牛翻身！根據氣象局最新資訊，今(23)日上午8時16分發生芮氏規模3.6地震，地震深度11.7公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方33.3公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣4級。 (中時電子報) #3.6 #最大震度 #宜蘭縣 #地震 #宜蘭近海 也許您會感興趣 推薦閱讀 改善缺工問題 來宜縣當農業師傅 月5薪萬 04:102020/05/19 地方新聞 雲南「極淺層」大地震4死23傷 民眾哭喊：房子都震垮了！ 08:412020/05/19 兩岸 疫情緩和！宜蘭縣長宣布：5間親子館即日起解禁 10:412020/05/19 政治 治水生力軍廣興抽水站加入 宜蘭防範梅雨災害有信心 12:592020/05/19 生活 宜蘭公正國小70周年 校慶轉型健康促進 16:592020/05/20 生活 翻轉校慶 宜蘭公正國小武術隊祝賀 04:102020/05/21 地方新聞 搶攻「宅經濟」！宜蘭與通訊軟體業者合作 促銷宜蘭農產品 11:232020/05/21 政治 《電子零件》崇越電配息3.6元 今年營運保守看 11:422020/05/22 財經 生活熱門新聞 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 高雄有無淹水？監視器曝真相 網：韓治水真的有效 - 生活 鄭明典貼一張圖 網一看嚇：高雄不淹才怪 - 生活 高雄慘淹被酸爆 韓國瑜回21字 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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