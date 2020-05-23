宜蘭地牛翻身！根據氣象局最新資訊，今(23)日上午8時16分發生芮氏規模3.6地震，地震深度11.7公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方33.3公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣4級。

(中時電子報)

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