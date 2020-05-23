南投縣警消人員今天上午繼續搜救出動人員搜救張女下落。（翻攝照片／盧金足南投傳真）

南投縣警消搜救人員今天上午8時繼續搜救在玄光寺碼頭發生落水意外的張姓女遊客。（翻攝照片／盧金足南投傳真）

南投縣警消人員今天上午繼續搜救出動人員搜救張女下落。（翻攝照片／盧金足南投傳真）

南投縣警消搜救人員今天上午8時繼續搜救在玄光寺碼頭發生落水意外的張姓女遊客。（翻攝照片／盧金足南投傳真）

到南投日月潭遊玩的張女在玄光寺碼頭發生落水意外，圖為本來她與友人要搭遊艇前往的伊達邵碼頭。（南投縣府提供／盧金足南投傳）

一名37歲張姓女子22日與友人到南投日月潭遊玩，下午轉到玄光寺碼頭準備搭乘遊艇，因大雨造成路滑，張女疑一時不慎，失足掉進日月潭，同行友人回頭一看，張女不見人影，立即呼叫求救，周遭的遊艇業者協助報案後，警消獲報到場潛水搜尋，但至昨晚未尋獲，今天上午繼續搜救出動人員搜救張女下落。

疫情趨緩，民眾漸安心出遊，昨天下午五點多，雖然南投雨勢不斷，仍有不少遊客雨中暢遊南投，但張女與友人本來規畫行程是遊玩玄光寺之後，再搭遊艇前往伊達邵碼頭，但卻在玩玄光寺碼頭要搭船時發生落水意外。

警消獲報後，立即出動救援，因應日月潭的最深水深高達27公尺，還以水下照影機輔助搜救，從星天下午5點多到晚上9點，搜救人員搜尋4個多小時，仍未尋獲張女。

南投縣消防局日月潭分隊、魚池分隊、及草屯分隊等多個分隊前往日月潭搜救，今天上午警消再度出動搜尋，因下雨可能影響日月潭的潭水能見度，搜救人員今天上午8時繼續搜救。

(中時 )