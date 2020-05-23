大坂直美刷新了女子運動員的單年收入紀錄，《富比世》統計她過去12個月獎金與代言合計賺進3740萬美元(約台幣11.2億)，超越小威廉絲(Serena Williams)而成為體壇吸金女王。

女子體壇最會賺的是俄羅斯女將莎拉波娃(Maria Sharapova)，曾經連霸收入排行榜11年，原本的單年紀錄2970萬美元也是由她保持。2016年開始由小威廉絲稱霸，但今年就被大坂直美超越，而且金額也創新高。

大坂直美去年與前教練金恩(Christophe Jean)捲入金錢糾紛，她曾遭球迷質疑把金錢看得很重。無論如何，大坂直美擁有很好的行銷條件，她的非裔血統和日本血統幫助很大，她擁有小威廉絲的非裔市場，還多了已開發國家的日本市場。

然而以球技和成就來說，仍無人可與小威廉絲匹敵。在新冠疫情迫使WTA停賽之前，小威還排名世界第9，大坂直美第10。小威向來有愛抱怨的毛病，這讓她有更高的媒體曝光度。

(中時電子報)