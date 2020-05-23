民眾在5月初發現苗栗市巨蛋體育館附近草叢，有多條疑似遭人吸食過的強力膠。（摘自苗栗大小事）

苗栗市巨蛋體育館周邊草叢，近日被民眾發現有大量強力膠和紙盒棄置，疑似有人在此吸食強力膠，但巨蛋附近有多所國中小及高中，學生及民眾經過頻繁，就怕有人吸食強力膠產生迷幻效果會攻擊無辜百姓，縣議員孫素娥希望縣警局加強巨蛋及轄內公園巡邏，避免憾事發生。

上月17日新北市汐止地區驚傳有男子疑似吸食強力膠後神智不清，將路過的1對夫妻誤認是仇家，憤而持刀攻擊，導致該對夫妻受傷。日前，有民眾在苗栗市巨蛋周邊發現多條強力膠被棄置，懷疑有人吸食，PO文提醒家長看緊小孩引起討論，也讓吸膠治安問題備受關注。

苗栗縣警局長翁群能答詢時表示，吸食強力膠不在《毒品危害防制條例》範圍內，毒品認定擁有較嚴謹的規範，需經過衛福部及法務部審議委員會審議，經過行政院公告，再送到立法院備核，才會成為所謂的毒品。不過吸食強力膠的確會有成癮性，也會對吸食者健康造成迫害。

翁群能指出，吸食強力膠可依據《社會秩序維護法》處罰，「吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品者，可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰」，去年苗栗縣共取締9件，其中5件為同一人所犯，而今年到目前為止取締3件，吸食人口還在控制範圍內。此次巨蛋案，苗栗警分局已積極查訪、調帶，鎖定特定目標給予適度取締。

孫素娥認為強力膠取得容易又便宜，吸食罰則低容易成為毒品的替代品，而巨蛋附近有多所學校，家長除了擔心小孩被攻擊，更害怕學生在無知、無預警狀態下被拉去一同嘗試，對學生傷害非常大，因此希望警方加強公園巡邏，遏止吸膠情形。翁則強調，警方針對反毒「絕不鬆手」。

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(中時 )