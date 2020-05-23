爵士傳奇教練史隆在美國時間22日因為帕金森併發症與路易體癡呆症過世，引發全球球迷一片哀悼聲浪，身為昔日連兩年阻擋史隆領軍爵士奪冠的公牛成員之一「大鏢客」皮朋，也公開表示，「能夠認識史隆，且跟他對抗是我的榮幸！」

在1997、1998年總冠軍賽，皮朋跟喬丹、羅德曼、科爾等公牛隊友，連兩年擊潰史隆領軍的爵士封王，也讓皮朋永遠難以忘懷認識史隆的種種回憶，「我熱愛關於史隆的一切，從他打球的方式到執教的方式，我都為此感到深深著迷。」

「史隆是個極為頑強的競爭對手，他在上世紀70年代的公牛隊表現出色，當他在1996年成為美國男籃助教，他變成我最愛的教練之一，跟他學習是我的榮幸，」皮朋說，「他總是充滿激情，命令他的球員拚搶每一球，甚至每個地板球。」

「史隆更擁有像釘子一樣的堅韌個性，他所執教的球員無一例外都反應出這種特質，在1997年與1998年的總冠軍賽，他所率領的爵士帶給我們很大的麻煩，」皮朋說，「能夠認識他，且跟他對抗是我的榮幸，安息吧，教練！」

史隆除了1965-66年的新秀球季替巴爾的摩子彈(華盛頓巫師前身)打球，接下來10個球季都在公牛效力，也曾在1979到1982年期間擔任公牛教頭，跟公牛之間淵源自然很深，1988年12月開始執教爵士，一待就是23年的時間。

(中時 )