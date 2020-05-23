住新北市的1名老翁，回到家後卻發現家門打不開，打電話詢問之下才曉得是自己兒子換了新鎖。老翁當下「奇摩子」爆表到極點，怒氣沖天的前往警局怒告兒子。法院審理時兒子無奈辯駁，當天下班回家後相當疲憊，急忙想開鎖入內休息才換鎖，因爸爸電話打不通也有請家人聯絡他。全案裁定將兒子以毀壞罪，送往新北市地檢署偵辦中。

據了解，老翁某日辦完事情回家要開門時，持舊有家門鑰匙要開家門時，卻發現完全打不開，經過一番連繫後，才由自家的女兒得知，原來是兒子將原有的大門鎖換新過了。老翁當下怒火沖天，他認為兒子沒有事先告知感覺不被尊重，「奇摩子」爆表極差到決定向法院提出涉嫌毀壞他人之物訴訟，並要求兒子賠償自己相關費用。

兒子傳案偵訊時辯駁，自己當天下班真的太累了!太過著急開家門才把鎖卡在內，換新鎖時也同時有打電話給父親，但卻轉進語音信箱。事後也有通知家人協助告知。兒子大嘆，明明有積極要向爸爸告知更換新鎖的事，卻被自己的親生父親提告，真的非常無奈。

(中時電子報)