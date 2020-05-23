8千人讚爆！全聯生吐司超Q軟，網：邊邊也好吃。（圖／翻攝自臉書,我愛全聯-好物老實説）

全聯昨開始販售「日本生吐司」，高含水量又超Q軟，整體不必烤就神好吃，引來8千網友按讚，連吐司邊都好吃，不過也有人大歪樓狂問，上面的醬好搶戲，實在太犯規，到底是哪裡買的，看起來好好吃！

網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，「媽呀！這吐司⋯太好吃了！」鬆軟細緻、高含水量又超Q軟，連吐司邊也好好吃，爆醣我也甘願。一包有四片厚片吐司69元，而且它標榜不用烤過，直接吃最好吃。

貼文一出，吸引8千人按讚，「我也覺得直接吃就很好吃，相較於其他吐司，這個不乾」、「看起來好誘人」、「唉！本來已經要去睡覺了。現在，只好去烤片吐司抹花生醬啦」、「「真的很好吃，外表跟一般厚片差不多，一吃驚為天人」。

但也有網友歪樓直問，「我不在乎吐司～我只看到厚厚的花生醬（吞口水）」、「那個醬！看起來好好吃呀，哪一家的？我要買？」、「醬搶了吐司的風頭了」、「那個花生醬太犯規」。

後來原PO在留言處回應，醬是新竹很有名的「福源花生醬」，搭配任何吐司都很讚。其他網友也熱心整理出哪裡可買，除了本地新竹外，家樂福和部分小七便利商店也有販售。

(中時電子報)