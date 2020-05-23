對於大陸2020年不設GDP增長目標，中國國家主席習近平22日親自解釋，疫情突如其來，大陸實事求是，若硬性規定目標並不符合社會發展宗旨。

人民日報報導，習近平22日下午參加內蒙古代表團審議時表示，今年是「十三五」規劃收官之年，突如其來的疫情為完成目標任務帶來了挑戰。我們實事求是，沒有提出全年經濟增速具體目標。如果我們硬性定一個，那著眼點就會變成強刺激、抓增長率了，這樣不符合我們經濟社會發展的宗旨，我們的著眼點著力點不能放在GDP增速上。

習近平表示，如果沒有這次疫情，一般情況下經濟增長目標會定在6％左右。但疫情發生以後有的事情不由我們作主，世界經濟衰退已成定局，大陸受到的影響還有很多不確定性。

習近平強調，我們一直在講不以GDP增長率論英雄。「六穩」和「六保」顯示，我們追求的是經濟的科學發展，並貫徹新發展理念；追求的是廣大人民群眾的幸福美好生活。其實在追求這些的時候，也會間接推進國內生產總值降幅盡可能減少，但著眼點著力點不能放在GDP增速上。

(工商 )