白宮稱香港國安法危害經濟 考慮經濟懲罰北京 09:522020/05/23 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）稱，香港版國安法危害經濟，白宮或對此採取行動，對大陸進行經濟懲罰。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國全國兩會期間推進香港國安法，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）22日稱，此舉危害經濟，白宮或對此採取行動，對中國進行經濟懲罰。 CNN報導，哈塞特表示，中國針對香港的舉措將對中國經濟和香港經濟產生非常、非常不利的影響，我們也在研究我們可能採取的應對措施，正研究進行經濟懲罰。 哈塞特指出，美國不會讓中國過關，若香港不再是開放之地，那將失去其國際金融中心地位，這對中國和香港人民來說都要付出沉重代價，美國會密切關注此事。 (工商 ) #中國 #懲罰 #哈塞特 #白宮 #國安法 也許您會感興趣 推薦閱讀 「港版國安法」曝4要點 港入夜多處聚集示威 20:422020/05/21 兩岸 「港版國安法」確定提案人大會議 最快8月可上路 22:042020/05/21 兩岸 陸將審香港國安法 全國人大：根據形勢 完全必要 22:322020/05/21 兩岸 防隱患 人大審議港版國安法 04:102020/05/22 兩岸要聞 大陸若堅持推動「港版國安法」美國務院示警將強力譴責 03:422020/05/22 國際 環時社評：香港國安法是對一國兩制的關鍵保護 09:342020/05/22 兩岸 港版國安法引恐慌 恒指低開跌近700點 09:492020/05/22 財經 陸兩會將審港版國安法 陸委會：刻意迴避香港立法會程序 11:052020/05/22 兩岸 港版國安法勢在必行 京官晤港政協籲支持 10:542020/05/22 兩岸 港版國安法：美將制裁港國安法執行官員與實體 19:332020/05/22 兩岸 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 戰火重燃！回顧美貿易禁令 陸科技巨頭下場慘 - 財經 美列33家陸資機構入實體清單 大陸資安巨頭也中槍 - 財經 - 工商 記憶體兩年大多頭 即將引爆 - 財經要聞 - 工商時報 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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