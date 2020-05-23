中國全國兩會期間推進香港國安法，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）22日稱，此舉危害經濟，白宮或對此採取行動，對中國進行經濟懲罰。

CNN報導，哈塞特表示，中國針對香港的舉措將對中國經濟和香港經濟產生非常、非常不利的影響，我們也在研究我們可能採取的應對措施，正研究進行經濟懲罰。

哈塞特指出，美國不會讓中國過關，若香港不再是開放之地，那將失去其國際金融中心地位，這對中國和香港人民來說都要付出沉重代價，美國會密切關注此事。

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