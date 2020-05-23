「真理哥」皮爾斯(Paul Pierce)對於「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)的質疑還沒完，他認為詹皇在熱火時期的成績不夠好，連續4年(2011-14)打進總冠軍賽，只能拿到兩次實在算不上成功。

皮爾斯透過視訊說：「當時詹姆斯跑去熱火和韋德(Dwyane Wade)、波許(Chris Bosh)組隊，難道你們不覺得他可以輕鬆掃台嗎？看起來沒人能打敗那支隊伍。他們應該要拿到3或4座總冠軍。」

熱火當時的「LCD連線」確實很強，不過還沒到無法擊敗的程度，他們組團首季總冠軍賽2勝4負輸給小牛(獨行俠)，隔年才以4勝1負打敗雷霆。「雷槍」艾倫(Ray Allen)加盟，熱火再以4勝3負險勝馬刺，但隔年又以1勝4負輸給馬刺。詹姆斯隨後重返騎士，總計在熱火打4年拿兩冠。

生涯3冠、3座FMVP的詹姆斯當然沒什麼可遺憾的，但若要爭奪史上最偉大球員的稱號，他在總冠軍賽的戰績就是硬傷。畢竟「老皇帝」麥可喬丹總冠軍賽6戰6勝、6座FMVP、累積勝率68.6%，看起來仍是更厲害的贏家。

(中時電子報)