真是太變態！台中一名陳姓男子，見外籍女移工對台灣語言不熟悉、身處異地好欺負，竟然假扮成路邊臨檢的警察，以沒戴安全帽為理由，要求女移工停在路邊酒測。他先是假意用手電筒照女移工的口腔，接著竟強行伸出舌頭，直搗對方口腔「喇舌」，還辯稱是在「做酒測」。陳男還以類似手法，陸續騷擾其他三名女性移工。台中地院審結，依強制猥褻、性騷擾，各判陳男1年1月、拘役70日，緩刑4年。全案可上訴。據判決書指出，陳姓男子去年5月某日晚間，騎機車看到一名23歲外籍女移工，外型頗具姿色，騎著電動車在路上，立刻尾隨她到潭子區所居住的員工宿舍前，隨後上前自稱「我是警察，你騎車沒戴安全帽，要做酒測！」女子因為人生地不熟，被警察攔檢十分害怕，所以態度配合。陳男先是要求她閉眼睛，用手電筒照她口腔，接著趁對方不注意，竟將自己的舌頭伸入女子口腔「喇舌」。而陳男的誇張性騷擾行為，其實不只一次，3個月後，他又食髓知味，陸續以問路名義，趁機撫摸另一女移工的胸部騷擾；去年11月，還因為見別的女移工長相漂亮，假裝是同事幫對方按摩，最後又趁機襲胸得逞。後來有兩個被害的女移工彼此認識，聊天時才發現都被同一人性騷擾過，全案因此曝光。法官審酌後認為，陳男利用外籍女子對台灣語言不熟悉，對環境人生地不熟，竟陸續侵犯4名女移工，顯見他故意欺負弱勢女子。但念在陳男無前科，也坦承犯行，並與其中一人達成和解，最後依強制猥褻罪及性騒擾罪，各判他1年1月徒刑及拘役70日，緩刑4年。

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(中時電子報)