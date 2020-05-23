蔡英文總統宣告啟動修憲，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，修憲是蔡政府執政以來民主改革的最後一塊拼圖，黨團將成立修憲小組，由府院黨進駐，範疇從公民權下修18歲、五權變三權、總統或內閣制，一路涵蓋到單一選區兩票制的優化。時程部分，公民複決一定會綁住2022九合一大選，「否則沒有任何修憲案可以過」。對此，前國民黨立委孫大千砲轟，難道只要騙到了政權，就可以為所欲為了嗎？

孫大千在臉書指出，民進黨鴨霸沒收全民公投的時候，就絕口不提民主精神。高雄市長韓國瑜不過是呼籲支持者不要投票，免得造成對立，綠色政客就硬是給他戴上一個「違反民主精神」的大帽子，這怎麼說的通呢？

孫提及，民進黨為怕重蹈九合一大選的覆轍，直接沒收全民公投的權利，理由是為了擔心公投影響大選的投票狀況。現在為了替2022年的大選衝票，又髮夾彎的宣布將要推動修憲複決綁大選。修憲複決綁大選就可以，全民公投綁大選卻不行，這又是什麼理由呢？

他最後表示，原來在綠色執政下的台灣，只要是民進黨說的就算標準。

(中時電子報)