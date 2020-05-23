直播》巴基斯坦客機墜毀4人奇蹟生還 持續搜救中 09:512020/05/23 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴基斯坦國際航空一架載著近百人的客機22日墜入喀拉蚩市，一度傳出全員罹難，但竟發現有4人奇蹟生還，目前雖已尋獲40餘具罹難者遺體，救難人員持續搜救中。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴基斯坦國際航空一架載著近百人的客機22日墜入喀拉蚩市，一度傳出全員罹難，但竟發現有4人奇蹟生還，目前雖已尋獲40餘具罹難者遺體，救難人員持續搜救中。 (中時電子報) #空難 #客機 #奇蹟 #生還 #搜救 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸客機純載貨 開放有望 04:102020/05/19 財經要聞 澎湖機場 客機起降數冠全台 04:102020/05/19 地方新聞 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 08:242020/05/19 生活 雲南「極淺層」大地震4死23傷 民眾哭喊：房子都震垮了！ 08:412020/05/19 兩岸 國際疫情嚴峻 出團禁令再延長至6月底 18:442020/05/19 生活 希捷推《最後生還者II》限定版新品 搶攻玩家荷包 16:392020/05/21 財經 巴基斯坦客機墜毀住宅區 107人生死未卜 18:322020/05/22 國際 巴基斯坦墜機悲劇數人生還 銀行家奇蹟僅受輕傷 22:252020/05/22 國際 JJ周董老蕭奇蹟億起同框 04:102020/05/23 娛樂新聞 日月潭驚傳女子滑落碼頭 警消出動救援中 09:262020/05/23 社會 國際熱門新聞 金正恩神隱 北韓罕見認了領導人不是神 - 國際 左手還錢右手拿 梅根哈利被罵翻 - 國際 被美逼？傳英相要減少華為5G建設 3年內歸零 - 時事 WHO：南美洲已成新冠肺炎疫情「新中心」 - 國際 防護衣下內衣全曝光 女護士有望發一筆 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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