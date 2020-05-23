台北市1名男子阿雄（化名）日前幫女友的李姓閨密修手機時，意外發現手機內有多筆仲介「飯局妹」的訊息，恩客中不乏高階分子、律師，更驚見女友也是其中一員，1晚要價2萬元，阿宏氣得向警方報案，舉發李女。

據《ETtoday新聞雲》報導，阿雄與女友本來感情很好，又同居，怎料女友去年提出分居要求，阿雄為了讓女友有空間點頭同意，但分居後卻不斷有友人向阿雄爆料，看到女友與陌生男人約會，阿雄多次逼問，女友解釋，只是與網友見面，怕被誤會才沒有說，阿雄相信女友說詞，怎料，幫女友的閨蜜修手機時，竟然得被求分居的殘酷真相。

阿宏當時拿到女友的李姓閨密手機時強調，若手機修不好，起碼要把裡面的資料備份出來，於是在搶救資料時，意外看到手機裡李女與女友對話紀錄，發現李女會以2到3萬不等的價格，幫男客人媒介「飯局妹」，這些飯局妹除了李女本人，竟然還有女友，且1晚2萬元，阿雄看到感到驚訝與憤怒，覺得一直被女友欺騙，一氣之下決定報警舉發李女。最後李女被台北地院判決5個月有期徒刑，緩刑2年，易科罰金5萬元。

(中時電子報)