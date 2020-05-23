影》巴航急墜 恐怖摔機剎那曝光 09:522020/05/23 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一架載有99人的巴基斯坦國際航空（Pakistan International Airlines）客機周五在兩度設法降落喀拉蚩（Karachi）機場失敗後，墜毀人口稠密的住宅區。 據路透與CNN新聞網報導，地方衛生當局證實，至少有80人喪生，但還不清楚這是否包括地面人員。 據《鏡報》（MIRROR）報導，最新曝光的影片顯示，這架空巴（Airbus）A320客機在墜毀前，像自由落體般，從空中急速下墜，接著便消失在建築後方，冒出陣陣濃煙。 (中時電子報) #巴航 #巴基斯坦 #客機 #墜毀 #摔機 #剎那 #死 #傷 #生還 也許您會感興趣 國際熱門新聞 金正恩神隱 北韓罕見認了領導人不是神 - 國際 左手還錢右手拿 梅根哈利被罵翻 - 國際 被美逼？傳英相要減少華為5G建設 3年內歸零 - 時事 WHO：南美洲已成新冠肺炎疫情「新中心」 - 國際 防護衣下內衣全曝光 女護士有望發一筆 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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