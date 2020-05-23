一架載有99人的巴基斯坦國際航空（Pakistan International Airlines）客機周五在兩度設法降落喀拉蚩（Karachi）機場失敗後，墜毀人口稠密的住宅區。

據路透與CNN新聞網報導，地方衛生當局證實，至少有80人喪生，但還不清楚這是否包括地面人員。

據《鏡報》（MIRROR）報導，最新曝光的影片顯示，這架空巴（Airbus）A320客機在墜毀前，像自由落體般，從空中急速下墜，接著便消失在建築後方，冒出陣陣濃煙。

(中時電子報)