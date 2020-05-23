潔哥發文。（圖／翻攝自李秉潔臉書）

被封為「鄉民女神」的網紅潔哥（李秉潔）去年9月結婚，今年4月1日愚人節宣布懷孕，最近潔哥常分享身為孕婦的趣事，昨(22日)她透露自己在家裡突然聞到檀香味，家裡沒檀香，老公岳妹更說沒聞到，引來長期擔任宮廟宮主的賴銘偉回應，可能是神明巡胎助順產。

潔哥去年9月颱風天和愛情長跑18年的岳妹完婚，今年4月她突然分享超音波照報喜，一開始網友還以為是愚人節玩笑，潔哥後來為了證明沒說謊，亮出媽媽手冊，還自爆一切都是不小心，「就這麼一次、就這麼一發，他就中了！」

待產中的潔哥昨再發文說：「剛剛吃飽睡著，起來的時候突然聞到壇香味，可是我家裡沒有壇香啊！，就大約聞到一陣子，就消失了，岳妹好像沒聞到，就只有我聞到，真是神奇」，賴銘偉回應：「下次有機會拜拜可以問問看，聞到的檀香味是來自哪裡的神佛或是哪一位，通常若神明賜子祂們會來巡胎助順產」，潔哥回：「原來如此！好！」，賴銘偉也建議若神明證實，順產後記得答謝，或可請祂認小孩作契子，其他網友回：「看了這串留言之後覺得好厲害」、「能說被神明耽誤的歌手嗎？會不會對神明不敬」。

(中時電子報)