梅雨鋒面抵台，22日全台降雨不斷，台東縣海端鄉台20線154K明隧道工程，替代道路疑似因降雨過大地層下陷，目前無法通行，工程人員正在進行搶修，預計24日才會進行搶通。

台20線154K栗園附近正進行明隧道工程，公路局在旁邊開闢了替代道路，22日大量降雨，掏空路基造成地層下陷，雙向無法通行。

公路局表示，現場交維已擺設完成，應有現場指揮人員進行交管，廠商將進行混凝土澆置搶修，預計在月24日08時00分恢復通行。

(中時 )