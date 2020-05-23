大量降雨 台20線154K地層下陷 10:032020/05/23 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣海端鄉台20線154K發生地層下陷。（嘉明湖熊出沒企業社提供／楊漢聲台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梅雨鋒面抵台，22日全台降雨不斷，台東縣海端鄉台20線154K明隧道工程，替代道路疑似因降雨過大地層下陷，目前無法通行，工程人員正在進行搶修，預計24日才會進行搶通。 台20線154K栗園附近正進行明隧道工程，公路局在旁邊開闢了替代道路，22日大量降雨，掏空路基造成地層下陷，雙向無法通行。 公路局表示，現場交維已擺設完成，應有現場指揮人員進行交管，廠商將進行混凝土澆置搶修，預計在月24日08時00分恢復通行。 (中時 ) #降雨 #地層 #通行 #工程 #地層下陷 也許您會感興趣 推薦閱讀 南水局拜會廉政平台 把關國家基建 04:102020/05/21 投資理財 當心未來48小時！專家揭風速強降雨可怕之處 19:242020/05/21 生活 全台雨彈狂炸！氣象專家一張圖曝3天降雨熱區 19:492020/05/21 生活 西南氣流發威 明這波降雨最高峰！各地嚴防豪大雨 20:552020/05/21 生活 全台強降雨 蘇揆：各部會嚴陣以待 23:022020/05/21 政治 崇越擁大單 全年看旺 04:102020/05/22 證券．權證 強降雨最高峰 今嚴防豪大雨 04:102020/05/22 社會新聞 南方澳跨港大橋 10月初重建 04:102020/05/22 地方新聞 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 08:542020/05/22 生活 鋒面南移！慎防短時強降雨！南台4縣市豪、大雨特報 03:282020/05/23 生活 社會熱門新聞 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 崩潰！幫修手機驚見「花名冊」有女友 1晚2萬 - 社會 校花人妻讓企業高管無套中出 嗆綠帽夫：小王給1.2億！ - 社會 女穿小丁坐重機 騎士驚：她沒穿褲 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。