倉庫火警緊鄰護理之家，住民急疏散無人傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

倉庫火警緊鄰護理之家，住民急疏散無人傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市楊梅區富豐南路巷弄內一家公司倉庫，23日早晨5點多傳出火警，現場為鐵皮結構建築物，因為倉庫內堆滿汽車鈑金、汽車內裝塑料、紙箱及雜物等，2層樓全面燃燒，所幸並無人員受困收燒，但隔壁就是一間護理之家，消防人員緊急疏散35位住民及7位員工，均未受火警影響。

桃園市消防局出動133名消防及義消人員，也出動2部怪手協助救災，火勢在早晨6時54分撲滅，詳細起火原因及損失需進一步調查。

(中時 )