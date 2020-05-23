倉庫火警緊鄰護理之家 住民急疏散無人傷亡 11:192020/05/23 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 倉庫火警緊鄰護理之家，住民急疏散無人傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 倉庫火警緊鄰護理之家，住民急疏散無人傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 倉庫火警緊鄰護理之家，住民急疏散無人傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市楊梅區富豐南路巷弄內一家公司倉庫，23日早晨5點多傳出火警，現場為鐵皮結構建築物，因為倉庫內堆滿汽車鈑金、汽車內裝塑料、紙箱及雜物等，2層樓全面燃燒，所幸並無人員受困收燒，但隔壁就是一間護理之家，消防人員緊急疏散35位住民及7位員工，均未受火警影響。 桃園市消防局出動133名消防及義消人員，也出動2部怪手協助救災，火勢在早晨6時54分撲滅，詳細起火原因及損失需進一步調查。 (中時 ) #人員 #火警 #倉庫 #汽車 #早晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 隔空聽診不是夢 電子聽診器防疫大切器 15:252020/05/19 生活 疫情趨緩 嘉義長庚看診人數逐步回升 16:402020/05/19 生活 體恤公所人員辛勞 盧秀燕動二備金補民政人員加班費 19:182020/05/19 生活 新板希爾頓酒店「醫」起專案 30小時住房含早每人1,500元起 20:342020/05/19 旅遊 Uber祭優惠挺醫護 北市聯醫享乘車折抵 12:252020/05/20 生活 張家銨為社工請命 勞動條件不佳調薪不該分等級 17:012020/05/20 生活 《汽車股》疫情衝擊 中華車砍兩岸汽車銷量目標 17:222020/05/20 財經 中市夜市大火延燒16戶 身家付之一炬慟15歲愛犬恐喪生火場 12:352020/05/21 社會 金山分局暖警救援 阻6旬翁遇輕生 11:202020/05/22 生活 生活熱門新聞 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 高雄治水有成！韓國瑜秀數據：119淹水點1天全退 - 生活 高雄有無淹水？監視器曝真相 網：韓治水真的有效 - 生活 鄭明典貼一張圖 網一看嚇：高雄不淹才怪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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