根據《ESPN》在23日爆料，NBA預計將在6月1日宣布復賽時間表，初步推估本季重新開打進度與下季開打日期，當前比較麻煩的是，包含獨行俠球星東契奇在內的海外球員，恐怕很難順利回歸，NBA總裁席爾佛已跟美國聯邦政府求助！

目前NBA本季復賽進度表如下：6月上旬各隊球員回歸球館練球、6月中下旬訓練營重新開啟、7月上旬球隊集結在某個比賽場地(可能是奧蘭多迪士尼世界)、7月中旬本季重啟、9月美國勞動節(美國時間9月第1個禮拜一)打完本季。

然後聯盟預定9月中旬舉辦今年選秀大會，選秀過後1周開啟今年自由球員市場，下季的開打時間恐怕要到今年耶誕節左右了，目前各隊都希望聯盟可以提出一份更完整、更詳細的復賽指導文件，部分球員則希望直接前往比賽場地集結。

不過因為部分歐洲球員無視聯盟先前要求暫時不要離開美國的禁令，先後回到各自祖國陪伴家人抗疫，如今他們想要回到美國打球，恐怕需要美國聯邦政府與各州政府提供協助，才有可能順利入境，接下來就看席爾佛的求援能否得到回應了。

(中時 )