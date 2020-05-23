工藝師王永源（右）指導台南陽明工商學生製作三角榫。（台南市文資處提供／劉秀芬台南傳真）

工藝師王永源（中）指導台南陽明工商學生製作三角榫。（台南市文資處提供／劉秀芬台南傳真）

工藝師王永源（前右三）至台南陽明工商開課授絕活。（台南市文資處提供／劉秀芬台南傳真）

為保存台南市珍貴的傳統工藝技術，台南市文化資產管理處與官田區陽明工商合作，邀台南市無形文化資產「細木作」傳統工藝保存者王永源，開設榫卯工藝製作課程，期盼提升學生專業技巧，將所學實際運用於職涯中，同時傳承細木作傳統工藝。

文資處自2012年以來持續推動傳統藝術研習及推廣活動，包括王保原、呂興貴剪黏創作傳習工作坊、許漢珍大木作實作傳習、向大師學習、傳藝校園等，藉由與台南市藝師的合作，開啓民眾對在地技藝的認識，達到文化資產保存與傳承的目的。

今年度文資處聚焦將來從事木工藝的學生，與官田工商攜手，將細木作榫卯工藝融入家具木工科課程，邀請「永圓傳藝」藝師王永源開設榫卯工藝專題製作，5月先行舉辦前導講座，透過技法講授及實作練習，帶領學生一起探索傳統工藝的獨特與精巧。

細木作為傳統木作工法，其中的榫卯接合技術製作上講求精密、重視成品的堅固與耐用度，為極具特色的傳統工藝。授課藝師王永源自18歲開始跟隨其兄長─王永川藝師學習木工技藝，工藝生涯逾50年，去年獲登錄為台南市無形文化資產「細木作」傳統工藝保存者。

王永源技藝精湛，擅長於明式家具製作，近年來更致力於人才培育與技藝傳承，定期於「榫卯工坊」開設課程，作品結合藝術性與常民生活文化，於傳統中追求新意。

陽明工商2018年設立家具木工科，為南台灣唯一開設此職業類科的技術型高中。今年首度將技職教育與在地文化資產進行結合，於本月中旬舉辦課程前導講座，授課對象為家具木工科一、二年級學生。

王永源講座中除了介紹榫卯工藝獨特的榫接技巧和常用工具，並指導學生們每人完成一件作品，下學期將與家具木工科主任邵志錇進行專題製作協同教學，期待透過系統性的課程規畫，讓細木作傳統工藝向下紮根。

(中時 )