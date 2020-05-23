誰是疫情的終結者？520甫上任的副總統賴清德出聲了。上任前賴清德刻意低調的，選擇走訪中央流行疫情指揮中心和國衛院作為個人首發公開行程。賴清德出身醫界關心疫情發展，他昨日臉書發文表示，能拯救指揮官陳時中，免於他睡在指揮中心的小床，就只有國家衛生研究院了。

賴清德昨到竹南的國家衛生研究院，也參訪動物生物安全第三等級（ABSL-3）實驗室及疫苗廠，了解現階段疫苗研發進度，最快今年秋季就要進行人體試驗。

他特別拜託國衛院的同仁，陳時中指揮官拯救國人免於被感染新冠肺炎，現在能拯救陳時中指揮官，讓他免於睡在指揮中心的小床上的，就只有國家衛生研究院了。

賴清德以棒球賽來比喻，陳時中指揮官是先發投手，威風八面，屢屢讓對手掛0，他認為，梁賡義院長率領的國家衛生研究院就是比賽終結者，將藥物和疫苗研發成功，就能宣布比賽結束！

今天來到竹南的國家衛生研究院，也參訪動物生物安全第三等級（ABSL-3）實驗室及疫苗廠，了解現階段疫苗研發進度，最快今年秋季就要進行人體試驗。

我特別拜託國衛院的同仁，陳時中指揮官拯救國人免於被感染武漢肺炎，現在能拯救陳時中指揮官，讓他免於睡在指揮中心的小床上的，就只有國家衛生研究院了。

2003年的SARS與2005年的禽流感，國衛院都能夠發揮專業在不同層面協助政府，這次疫情來襲，國衛院再次扮演關鍵角色，不但短時間內完成「瑞德西韋」的合成，在單株抗體試劑也贏在起跑點，而疫苗的研發更是有所進展。

這波疫情，台灣防疫表現亮眼，成功向國際社會證明台灣防疫能量和生技醫藥實力，接下來我們要努力生產試劑、新藥與疫苗，造福國人，也嘉惠國際社會。

賴清德讚揚國衛院在這波疫情扮演關鍵角色，不但短時間內完成「瑞德西韋」的合成，在單株抗體試劑也贏在起跑點，而疫苗的研發更是有所進展。

(中時電子報)