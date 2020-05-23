受滯留鋒面及西南氣流影響，南台灣降下豪雨，高市府23日召開「0519豪雨應變中心第4次工作會議」，經過統計，此次豪雨造成高雄119個積淹水點，目前已經全數退水完畢，市長韓國瑜感謝各局處及各地區長齊力合作，才能在這麼快的時間完成退水工作，但還是有仍須改善之處。

韓國瑜表示，老天爺要下多少雨，他們無法控制，但如何在最短時間將淹水退除是高雄市政府一直以來努力的方向，此次119個積淹水點，在1天之內全數退水完畢，這讓他們相當欣慰，感謝水利局同仁長期努力，才有如此漂亮的成績單。

但市府並沒有因此滿意，仍然有地方需要加強改善，韓國瑜表示，22日鹽埕區七賢抽水站在關鍵時刻發生故障，必須以冷靜、科學的方式追蹤相關問題，並且將問題改善，這也是此次市府必須檢討之處。

韓國瑜也呼籲，大雨過後，容易孳生病媒蚊，為了防治登革熱，請民眾將積水容器清除，市府也會與各區區長合作，加強登革熱的防治工作。

(中時 )