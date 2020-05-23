國內各政黨依《政黨法》規定，5月底前須向內政部陳報108年度決算。國民黨中常會已通過108年度決算，去年總收入11.4億餘元、總支出6.4億餘元，帳面結餘近5億元；但因收入包括中投股利、拍賣不動產等收入6.4億元遭黨產會凍結，去年其實「入不敷出」，總計負債2.7億元。

此外，去年逢總統、立委選舉大選年，國民黨因財務拮据且選情看壞，政治獻金僅收到1億1661萬餘元，儘管補助候選人選舉經費少得可憐，甚至未補助，但政治獻金支出仍達1億1713萬餘元，比收到獻金少52萬元，形成「倒貼」。

行管會在本周中常會提報108年度決算，去年總收入11.4億餘元，最大筆是中投股利及不動產拍賣共6.4億元，其次是黨費收入2.1億餘元、政黨補助1.7億餘元及政治獻金1.16億餘元；但6.4億餘元遭黨產會凍結，2.1億餘元黨費收入絕大多數由縣市黨部運用。至於總支出，以辦公費2.9億餘元最高，其次人事費1.6億餘元、政治獻金1.17億餘元。

包括高思博等多位中常委，紛紛提醒申報官方的資料要備註清楚，以免國民黨明明已山窮水盡，卻被抹黑家大業大。

據悉，行管會日前領到總統選舉補選1.3億及政黨補助2.6億餘元，已償清去年負債2.7億元，但預估到9月財務又要拉警報。黨中央除了由改委會研議健全財務，擬把黨費從200元提高為500元、落實黨公職分擔金，也在盤點鄉鎮市區黨部，部分將整併，或9月起大幅提高自籌租金率達7成5，引起部分鄉鎮市區黨部不安，一場風暴正隱然成形。

民進黨及標榜公開透明的民眾黨，僅表示月底前會依法申報，再由相關機關公開；時力前年政治獻金收入3300萬元，總收入7300萬元，結餘負1980萬元；去年因人事緊縮，加上2018年議員選舉保證金繳回，雖然政治獻金剩2800萬元，但總收入近6800萬元，結餘450萬元。

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(中時電子報)