罷韓大投票下月6日即將舉行，藍營痛批國家機器追殺韓國瑜，事實上，疫情趨緩，政情單純化，民進黨已全力運作罷韓，但國家機器追殺特定人物，動員至斯，絕非民主法治之福。

藍營昨舉行記者會，痛批高鐵「大學生雙周快閃優惠」淪為「罷韓專車」，或有民眾認為穿鑿附會，但巧合不會出現3次以上，這次被外界議論的，還包括國防大學入學考試、台鐵發文提醒設籍高雄員工可配合罷韓放假。

先前，中選會主委李進勇、副主委陳朝建為了設投開票所，接力撂話恫嚇基層公務員，李進勇還不惜「剁頭」，「選務」機關如此勇猛，那「選政」機關內政部又如何？先韓營抗議連署活動在韓國瑜就任未滿一年就進行，有「偷跑」之嫌，內政部回應「連署是否偷跑？法律未明定不能提前」。法律未明定，就代表可以做嗎？這是否等於變相鼓勵大家去鑽法律漏洞？內政部的說法，顯是有失主政公允的「私為心證」。

截至目前，疑為國家機器介入罷韓，至少有主管高鐵及台鐵的交通部、主管國防大學的國防部及教育部、分管選政及選務的中選會及內政部，這些，能算巧合嗎？

客觀而言，行政院副院長陳其邁至今都想回高雄發展，因韓國瑜當選市長，而耽誤一年多的時間。更何況，疫情趨緩，改組到一半的蘇內閣，背後也有各派系「卡位」壓力，韓若遭罷免，陳其邁回鄉，行政院副院長以降的位子，還有機會大風吹，這也是強推罷韓的主客觀因素，只是，國家機器淪為派系卡位戰的工具，何其悲哀。

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(中時電子報)