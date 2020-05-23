黨產會認為北市木柵路的國發院（現革實院）土地涉及國民黨不當黨產，昨天前往國民黨調閱資料，行管會邱大展形容黨產會如孫悟空到花果山「撒一泡尿」，目的在宣誓管轄範圍，還抨擊黨產會欲「一魚四吃」，除抹黑國民黨、元利建設外，也超前部署打台北市長柯文哲，更在520內閣改組前夕，急於向主子表功，結果卻自曝其短、黔驢技窮。

產會則回應表示，此次檔案調閱已於行前充分告知並獲國民黨同意；對於邱大展大動作通知媒體到場拍攝，並以不實、粗鄙言語批評干擾調查工作，深感遺憾。

6名黨產會人員昨拖著一只行李廂，前往國民黨中央調閱國發院土地資料，並有3名便衣員警在旁盯場，國民黨嚴陣以待，全程開放媒體採訪，為求謹慎，行管會主委邱大展一見到黨產會人員，便要求「別畏畏縮縮」，出示身分證，黨產會秀出工作識別證並填資料後，邱再三確認，並提醒「戴手套」才能清查。

因資料龐雜，黨產會一度要求國民黨把所有資料一次攤開，邱嘲諷「黨部窮困空間小，資料擺不下」，黨產會擔憂佔用大家時間，邱酸回「我們會陪你」。

邱大展在黨產會抵達前受訪說，3年前黨產會召開2次聽證會，今年4月8日倉促舉辦第3次聽證會，痛批黨產會欲「一魚四吃」，首先此案已經法院三審定讞，這是黨產會一貫抹黑國民黨伎倆。其次，今年2月20日元利建設申請建照，台北市長柯文哲認為無弊案而發照，黨產會暴跳如雷召開聽證會，超前部署打柯文哲；第三，元利建設準備推出建案，黨產會以此抹黑元利建設，影響未來銷售；最後，黨產會急於在520內閣改組前向主子表功。

邱大展指出，黨產會欲清查國民黨在民國39年的預算書，過去國民黨家大業大，中央黨部雖有總預算書，但各單位的預算都自行保管，何況經過70幾年，革實院怎會保管當年業務支出的資料？

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(中時電子報)