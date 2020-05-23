做空機構渾水先是在今年1月底狙擊大陸咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）浮濫帳面業績，瑞幸咖啡一開始先是否認，在4月初終於承認造假22億元人民幣（約93.7億元新台幣），揭開陸企在美掛牌卻不願遵守美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）規定的問題。對此，財信傳媒董事長謝金河臉書表示，這足以讓台灣企業警惕。

謝金河表示，投資人用辛苦工作的所得，買了一家公司的股票，最期待的是能夠在投資的過程中，分享公司的獲利與成長，這是資本市場生生不息的成長動能，但假設這個市場充滿假帳，經營者掏空公司，這個市場會形成像吃角子老虎般的吃人市場，把資本市場導向險境。

謝金河指出，從先前的樂視網，到最近的愛奇藝，瑞幸咖啡，一連串的假帳風波頻傳，重創投資人對陸企的投資信心，更令人吃驚的是負責企業監理的大陸監理當局似乎視若無睹。

瑞幸風波，也讓該公司赴美掛牌後股價從51.38慘跌到1.39美元，投資人血本無歸，也讓在美國掛牌的陸企遭到拋售，22日阿里跌5.87%，百度跌6.1%，京東跌5.08%，瑞幸跌30.85%，愛奇藝跌15.5%，全球投資人紛紛從中概股逃竄而出，而這個現象也使美國監理機關制定新的管理規則，凡是財報不能查核的陸企必須勒令下市。

謝金河指出，在陸美冷戰升溫下，資本市場也成了另一個戰場。企業治理是一條漫長的路，國家治理也是如此，早期台灣資本市場也被稱為吃人市場，大戶炒股，掏空公司、財報作假，這些惡質企業，後來逐漸被趕出市場，台灣很努力落實公司治理，雖近年仍有不肖經營者扯爛污的事，但整體來說，台灣的企業治理已逐漸上軌道，投資人求償機制逐漸落實，掏空者被人鄙視，這是社會進步的一個起點。

華爾街陸企治理風波，謝金河認為，可以給台灣的投資朋友上一堂課，投資是信賴保護的基礎，誰違背這個原則，用假帳騙人，將會被投資者掃出資本市場，大陸的強國之路，資本市場的透明治理是第一步！

(中時電子報)