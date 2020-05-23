正值美國警告北京要三思強行推動港版國安法之際，美商務部22日宣布將33家陸公司和機構列入經濟制裁黑名單，指控其涉及監控新疆維吾爾族，或參與大規模毀滅性武器，或者與陸軍方關聯。

據《美國之音》報導，美國商務部工業和安全局表示，將陸公安部法醫研究所和八8穆斯林少數民族實施鎮壓、大規模任意拘留、強迫勞動和高科技監視中，這9個實體共謀侵犯人權」。其中大陸最知名的人工智慧公司東方網力也在名單中，其子公司深網視界與監控新疆維吾爾族穆斯林行動有關。

同時，美國商務部還宣佈制裁另外24家陸政府和商業的機構，名單尚包括北京電腦科學研究中心、哈爾濱工程大學、奇虎360和達闥科技有限公司，這些機構被指控支持陸軍需物資採購，損害美國國家安全或外交利益。

美商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，新增加的實體清單表明，我們致力於防止美國商品和技術用於損害我們利益的活動。

(中時電子報)