陸全國人大常委會昨天公布「香港版國安法」草案，將在香港設立「國家安全機構」，依法履行維護「國家安全」職責。對此，前國民黨副祕書長蔡正元昨在臉書表示，香港是全世界唯一間諜無罪的地方，讓外國結合香港反中勢力，有更大揮灑空間，此次將引起香港殖民化的反中勢力集結與騷亂，若大陸退了輸了，香港就會變成「中國領土、美國租界」。

蔡正元說，大陸的全國人大正在開會，據報導準備要把國家安全法，列入香港基本法的附件三，正式成為香港地區施行的法律。香港的國家安全法，本來就列在香港基本法內，做為「一國」的象徵和基礎，也是香港立法會必需的立法，但是香港人激烈反對，歷次香港行政長官也推動不了。

他指出，世界各地包括台灣，都有國家安全法，但香港沒有，所以香港是全世界唯一間諜無罪的地方。香港人內在殖民地化已久，以為「一國兩制」是虛擬的一國，和完全隔絕的兩制可以自成獨立山頭。

他表示，香港反對國家安全立法，讓英美間諜工作可以肆無忌憚，也讓外國結合香港反中勢力，可以有更大的揮灑空間，「對美國來講，香港就是美國租界，不樂見中國安全單位有權控管美國在香港的特務活動，當然會對附件三的國安法強烈反彈」。

蔡正元直言，台灣的美國扈從政權和勢力，也會借機宣傳香港一國兩制已死，因為對台獨政權而言，反送中已經成功搧起反中力量，當然更要再度撿到槍搧風點火，「台獨眼中的一國兩制，本來就是兩國兩制，那來什麼國家安全法」。

蔡正元認為，附件三的國安法，也會引起香港殖民化的反中勢力，大舉集結和騷亂，所以大陸推動一國兩制的決心，也會走到刀子口，這是中美台港的較勁關卡，接下來就看意志和實力了，如果大陸退了輸了，香港就會變成「中國領土、美國租界」。

(中時 )