富時羅素23日公布第一階段第四批次納入大陸A股的名單，新納入兩檔股票浙商銀行、渝農商行，料還會再有調整，此次調整將在6月19日收盤後生效。

中證網報導，富時羅素第一階段第四批次納入A股的行動，此次僅新納入兩檔A股股票，並未剔除A股股票。據富時羅素公告，此次指數調整將於6月19日（週五）收盤或6月22日（週一）開盤生效。此次公佈的只是初步名單，指數生效前還會有所調整。生效後，A股在富時羅素全球股票指數系列中的納入權重將從17.5％升至25％。

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