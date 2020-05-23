富時羅素大陸A股擴容 新納入浙商銀行、渝農商行 10:492020/05/23 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富時羅素23日公布第一階段第四批次納入大陸A股的名單，新納入兩檔股票浙商銀行、渝農商行，料還會再有調整，此次調整將在6月19日收盤後生效。 中證網報導，富時羅素第一階段第四批次納入A股的行動，此次僅新納入兩檔A股股票，並未剔除A股股票。據富時羅素公告，此次指數調整將於6月19日（週五）收盤或6月22日（週一）開盤生效。此次公佈的只是初步名單，指數生效前還會有所調整。生效後，A股在富時羅素全球股票指數系列中的納入權重將從17.5％升至25％。 (工商 ) #全球 #A股 #富時羅素 #新納入 #納入 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬深B股反攻 全線大漲 04:102020/05/19 全球財經 蔡總統要掙脫的鎖鍊 04:102020/05/19 時論廣場 《港股》恆指收漲1.89％ 華為概念股反彈 17:052020/05/19 財經 新冠肺炎疫情衝擊企業獲利 2020年全球企業派息料將萎縮15％以上 18:192020/05/19 財經 推廣保障型商品 全球人壽好康逗相保 23:552020/05/19 財經 熱錢回頭 受惠股喊燒 04:102020/05/20 證券．權證 後疫情時代 台韓失血最多 04:102020/05/20 投資理財 全球前10大熱賣基金 投資級債占半數 19:572020/05/21 財經 富時羅素將A股納入因子提升至25％ 15:532020/05/22 財經 富時羅素納A股因子 升至25％ 04:102020/05/23 全球財經 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 美列33家陸資機構入實體清單 大陸資安巨頭也中槍 - 財經 - 工商 記憶體兩年大多頭 即將引爆 - 財經要聞 - 工商時報 美擬進一步制裁！華為警告：慘的是美國 - 財經 戰火重燃！回顧美貿易禁令 陸科技巨頭下場慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。