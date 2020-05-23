雲林縣警局偵破1恐嚇勒索集團，不法分子為了爭搶六輕相關工程，多次僱短褲辣妹、小弟等開車，刻意讓進出工地的砂石車追撞，以製造假車禍方式「要好處」。警方逮捕陳姓3兄弟為首的12人送辦，主嫌之後也遭檢方聲押獲准。

警方表示，該集團自今年4月起，指使小弟載年輕辣妹，以「危險駕駛」突切到砂石車、混凝土車前方，讓大車「強吻」轎車屁股後製造假車禍，威脅要求賠償，平均1天約「搞」2次，或要求施工廠商以高於市價的價格「買」其供應的混凝土等原料，不從則持棍棒等恐嚇相向，讓廠商一度嚇到不敢施工。

幹員循線調查，發現以陳姓三兄弟為首的不法分子，係在雲林海線地區經營工程，曾涉多起暴力恐嚇、傷害案件。由雲林縣刑大、台西分局、刑事局等合組的專案小組，也於日前蒐證完畢，兵分多路逮捕12人到案。

訊後，警方依《恐嚇》、《妨害自由》、《公共危險》等罪嫌將一票人移送法辦，檢方認為主謀陳姓3兄弟有反覆實施犯罪、串供之虞，向法院聲押後也獲准，讓廠商暫時鬆口氣。

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(中時電子報)