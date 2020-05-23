受滯留鋒面影響，今日雖雨勢已略為減緩，但持續有水氣通過，山區仍有陣雨發生，交通部公路總局表示，目前以高屏山區累積雨量最多，統計至今日上午，道路預警性封閉計2處、道路災阻計4處、道路災情計3處。

公路總局指出，預警性封閉道路包括高雄市桃源區台20臨105線0K至25K梅山口至天池路段，以及屏東縣三地門鄉台24線27K＋600至37K＋500德文至神山路段。

道路災阻部分，則有台中市和平區台8線27K＋500裡冷隧道東勢端、台中市和平區台8線63K＋380~420德基路段、屏東縣林邊鄉台17線261K＋300~261K＋600嗂仔口路段以及台東縣海端鄉台20線154K栗園路段，4處路段預計今日下午起陸續搶通。

道路災情3處，分別為台東縣達仁鄉台9戊線8K＋500至8K＋550上九華禪寺路段北上上邊坡坍方、屏東縣林邊鄉台17線265K＋750至266K佳冬羌園路段因雨量過大宣洩不及、高雄市旗山區台29線77k＋800至79K旗南三路土石滑落，3處路段預計今日傍晚陸續開放通行。

(中時 )