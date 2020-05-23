位於高雄市爐濟殿公園的一棵黃槿樹被稱為「市境之南樹」，因高雄市長韓國瑜在元旦前掛上「高雄發大財」一夕成名，也被韓粉稱為「國瑜樹」，卻在今早因年久未修和傾盆大雨被摧殘倒地，林園區公所立即派出救援怪手前去扶正重植。

今日(23)早上，高雄市的「市境之南樹」因年久未修和傾盆大雨被摧殘倒地。林園區公所接獲通報後，以迅速委託怪手人員前去將「國瑜樹」扶正，也將不相關的掛物一併拿下。

2019年為高雄市長韓國瑜就任初期，在觀光局舉辦的元旦晨曦音樂會上，韓國瑜親自在此棵樹上掛上「高雄發大財」許願牌，因此被韓粉稱為「國瑜樹」。此地一度被稱為高雄觀光之一，假日集結許多遊客到此一遊欣賞。

高雄林園「市境之南樹」為新興打卡景點，市府觀光局曾於2019年舉辦過日出音樂會。（中時資料庫）

近來由罷韓團體發起的罷韓行動後，「國瑜樹」被有心人士掛上「0606高雄人寫歷史」、「0606天佑台灣」罷韓黃絲帶。

「國瑜樹」生活的爐濟殿公園內，存在著豐富生態景觀，韓國瑜為此地掛上「高雄發大財」除了作為熱門的推廣景點，也為此地增添不少人群，如今牽扯到罷韓造勢實屬不該，應當還給公園一個寧靜之地。

(中時電子報)