楊鎮浯縣長在第1塊預鑄節塊簽名留念。（縣府提供）

連接大、小金門的金門大橋，目前整體施工進度已達73.8％。（李金生攝）

連接大、小金門的金門大橋，是鄉親期盼20多年的大建設。（李金生攝）

預鑄完成的節塊，最重達268噸。（縣府提供）

金門大橋承包商東丕營造為加速工程進行，並考量施工品質與安全，特在高雄興達港設置規模達6.6公頃的節塊預鑄場，這是目前國內最大的預鑄節塊生產基地。（縣府提供）

楊鎮浯縣長帶領縣府團隊赴興達港，視察節塊預鑄場生產進度。（縣府提供）

預鑄節塊寬度15~18.8公尺、高度3~7公尺，最重約268噸。（縣府提供）

楊鎮浯縣長期待金門大橋如期完工，實現鄉親等待20多年的地方大建設。（縣府提供）

金門大橋新建工程整體進度已達73.8％，縣長楊鎮浯昨跨海赴高雄興達港視察節塊預鑄場作業，開心向鄉親報告376塊最重約268噸的節塊，預定於今年12月底全部生產完成，確立金門希望工程的里程碑，往2021年5月完工的目標大步邁進。

金門大橋承包商東丕營造為加速工程進行，並考量施工品質與安全，特在高雄興達港設置規模達6.6公頃的節塊預鑄場，這是目前國內最大的預鑄節塊生產基地，共設置3條預鑄節塊梁床生產線（主橋2條，邊橋1條）及儲存區。

該場自2018年10月25日開工，同年11月11日生產第1塊節塊後，截至今年5月22日已完成219塊，按預鑄總數376塊，已經完成過半達58％，預定今年底全數生產完成。每節塊寬度15~18.8公尺、高度3~7公尺，最重約268噸。

縣府說明，預鑄節塊完工後將由東丕營造委請國籍貨輪運輸至金門大橋工區各柱墩進行吊裝作業，每趟運距約260公里、載運時間約需1天。每趟預計載運節塊6~8塊，估約需進行47趟運送作業，運送過程受海象及天候影響甚鉅，每一梯次運輸作業均須事先掌控航線的天候及海象條件，為這項工程另一個大挑戰。

楊鎮浯縣長表示，預鑄節塊為金門大橋重要結構物，也是大橋邁向完工的重要里程碑，期待順利、安全送達工區，在明年如質如期完成大橋新建工程，實現鄉親期盼20多年的地方大建設。

(中時 )