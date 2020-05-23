娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！林志玲結婚周年前夕照片讓網友驚呼變了；前TVB美女主播被發現於住家燒炭輕生；甄珍表示人生若能重來還是會嫁謝賢；董花花在微博PO出宛如勝者的霸氣美照，中時電子報娛樂為您追下去～

台灣第一名模林志玲去年6月6號閃嫁日本「放浪兄弟」（EXILE）成員Akira黑澤良平，然而在志玲姐姐結婚一周年前夕，陸網友也整理出女神變化圖，認為Akira依舊是熟悉的帥氣模樣，林志玲卻似乎有點變了。

前香港TVB美女主播、現任港鐵公關經理郭麗婷（Alison），本月18號驚傳在家中昏迷不醒，身旁還有一盆正在燃燒的炭，被53歲男友發現緊急報警送醫，最終不治身亡，享年40歲，據港媒《東網》報導，警方在現場發現一封遺書，認為應該是因感情困擾輕生，案件列作自殺處理。

玉女巨星甄珍，近日接受大陸節目專訪，侃侃而談與謝賢、劉家昌兩段情，她說謝賢是她的初戀，而謝賢更是讓從小到大對豎著家人的她，不惜違逆父母之命也要跟謝賢結婚，雖然離婚43年，但她說出真心話認了若人生重來，自己還是會嫁謝賢，但婚可能不會離。

被封為「真實版夫妻的世界」淘寶、天貓事業群總裁蔣凡之妻「董花花」，在微博公開怒撕火辣女網紅張大奕風波，似乎也進入結局，今(22日)董花花就在微博PO出一張宛如勝者的霸氣美照，被網友狂讚氣質完爆張大奕！

(中時電子報)