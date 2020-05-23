台北捷運形象影片榮獲兩項國際大獎

臺北捷運去(108)年3月底突破百億人次，年度形象影片【+1】，想告訴大家的是，每1位乘客的每1次搭乘，都是1個故事，臺北捷運累積100億搭乘人次，也留下城市100億個故事。這部名為【+1】的影片，從3,863件來自各國參賽作品中脫穎而出，拿下象徵美國插畫界最高榮譽的Communication Arts年度插畫大獎！這已經是這支影片繼今年初風光摘下德國iF Design Award 2020後，第二度榮獲國際設計大獎，國際獎項再+1！

Communication Arts (美國傳達藝術年度獎)自1959年創立，是專為設計師及創意人所創設最具視覺傳達指標的國際期刊，每年2月份的年度競賽也給予國際創意團隊發光發熱的競賽舞臺，成為國際創意工作者夢寐以求的至高無上殊榮。

【+1】影片由Bito Studio團隊耗時6個月打造，使用每秒12格及3,000張手繪圖稿的細膩手法，將你我生活中的捷運日常風景，轉化成別具新穎的畫面及內容。影片中有5個代表不同族群和主題的小故事，內容分別為「垂直的城市風景」、「窗外的幻想旅行」、「來不及說的再見」、「看不完的實境秀」、「臺北限定跨年回憶」，串連成精采的捷運縮影。

仔細看影片每個鏡頭的細節，會發現有很多臺北與捷運的共同記憶，像是舉辦了將近20個年頭的臺北最High新年城、在捷運出口賣力引導的捷運同仁，是臺北人共同記憶；還有捷運車廂望去的臺北街頭汽機車陣、摩天輪等，相信常搭捷運的民眾，一定會忍不住把影片看完，在看到影片中每個引起共鳴的小細節時，都會會心一笑。

這部影片令人耳目一新的風格，在網路平臺上獲得超過10萬觀看人次，獲得國內外網友紛紛留下如「在捷運站看到覺得好驚喜！」、「北捷異想世界」、「Amazing」等許多好評！

未來，臺北捷運準備迎接下一個100億，希望你的搭乘，也能成為100億則故事中的1個美麗故事。

(中時電子報)